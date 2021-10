O Atlético está alinhado à fala do zagueiro Réver em sua última coletiva: “A gente tá indo jogo a jogo, ponto a ponto”. Com mais uma vitória para a conta do Galo, a chance de vencer o Campeonato Brasileiro se torna cada vez mais palpável.

São três pontos a mais que aumentam a porcentagem de probabilidade do Galo ser campeão. Antes do jogo, era de 87,5% e, após o placar de 3 a 1 sobre o Santos, subiu para 90,2%, segundo o site de probabilidades da UFMG. O aumento percentual aconteceu mesmo com a vitória do vice-líder Flamengo sobre o Juventude. A diferença de pontos continua sendo de 11 e o rubronegro tem dois jogos a menos.

O Galo agora é o segundo colocado na relação de times de melhores ataques, com 41 gols marcados. O Fla é o primeiro, com 46. O Bragantino fica agora em terceiro, com 40.

Outro fator que deixa o atleticano sonhar são as 18 partidas invictas no Brasileiro. Atrás dessa marca, vêm Flamengo e São Paulo, com cinco jogos sem perder.

Na defesa, o Galo também é líder e sofreu somente 17 gols durante o campeonato. O Fla, 21 gols.

O próximo jogo do Alvinegro acontece no domingo, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, contra o Atlético- GO às 18h15 pela 27° rodada do Brasileirão. Fora de casa, a situação também está favorável: foram 13 jogos, sete vitórias, quatro empates e duas derrotas.

