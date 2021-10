O Atlético deverá ter novidades para o duelo com Atlético-GO, neste domingo (17), às 18h15, no estádio Antônio Acciolly, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

À serviço de suas respectivas seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro paraguaio Junior Alonso e o meia equatoriano Alan Franco voltarão a ficar à disposição do técnico Cuca.

Do trio, Alonso e Arana são titulares, e deverão retornar o lugar no time titular nas vagas de Réver e Dodô. O último, inclusive, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Mesmo com cinco jogadores pendurados com dois cartões, Cuca não terá mais nenhuma ausência pelo acúmulo de cartões para o enfrentamento na capital goiana.

Departamento médico

Se vai ter retornos importantes ao time, o comandante alvinegro aguarda o departamento médico para saber se poderá contar com peças do setor ofensivo do time.

Substituído no intervalo do duelo com o Peixe, com um desconforto muscular na coxa, Diego Costa passou a ser dúvida para o confronto de domingo.

Já o atacante Hulk, ausente do duelo com o Santos, em razão de um edema no músculo posterior da coxa direita, corre contra o tempo para ter condições de enfrentar o Dragão.

Quem também pode reaparecer é o venezuelano Savarino, que voltou a treinar com o restante da equipe no início da semana, após passar por um período aprimorando o condicionamento físico.

Por fim, o atacante Eduardo Vargas segue em tratamento de uma entorse no tornozelo direito, e dificilmente estará apto para o embate em Goiânia.

