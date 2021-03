Titular do Atlético neste início de temporada, o lateral-esquerdo Dodô caiu nos braços do torcedor e recebeu muito elogios nas redes sociais. Seguro e demonstrando muita qualidade técnica, o jogador de 28 anos ajudou o Atlético a conquistar as quatro vitórias consecutivas no Mineiro e, consequentemente, a colocar a equipe no topo da tabela.

Porém, a partir de agora, a tendência é que Guilherme Arana reassuma o posto, já que o técnico Cuca deve acionar os titulares - 14 atletas receberam dias de descanso e voltaram às atividades na Cidade do Galo - na sua estreia, marcada para esta sexta-feira (19), contra o Coimbra.

"É um grande desafio. Em todas as posições do elenco haverá essa briga, do gol ao ataque. O Galo está bem servido. Tenho me sentido muito bem. Atingi um nível físico muito bom. Historicamente, sempre me cuidei muito bem. Com o passar dos jogos, me sinto cada vez melhor e os dados têm mostrado isso, assim como as minhas atuações", destacou Dodô durante entrevista coletiva concedida nesta quinta (18).

"Cada treinador tem a sua filosofia e seu modo de entender o jogo. O Lucas teve uma parte do elenco disponível e o Cuca já vem numa situação diferente. É um treinador de muita experiência e que conhece bem os jogadores", acrecentou o lateral que chegou a ficar mais de um ano sem atuar.

