Além de ajudar o Atlético a aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão, o empate com o São Paulo, por 0 a 0, no Morumbi, na noite deste sábado (25), rendeu uma marca expressiva para a equipe comandada por Cuca. O Galo chegou a 14 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro e igualou sua maior série de invencibilidade na Era dos Pontos Corridos.

O recorde atleticano foi estabelecido em 2012, também sob o comando de Cuca. Naquela série de jogos consecutivos sem perder, o Atlético acumulou 10 vitórias e quatro empates, com aproveitamento de 80,95%.

O rendimento atual é ainda melhor. Desde que foi derrotado pelo Santos, por 2 a 0, no dia 27 de junho, o Galo venceu 11 partidas e empatou três pelo Brasileirão, somando 85,71% dos pontos disputados nas 14 rodadas.

Galo venceu 11 vezes e empatou três nas últimas 14 rodadas

O time alvinegro terá a chance de bater seu próprio recorde de invencibilidade na Era dos Pontos Corridos do Brasileirão no próximo sábado (2 de outubro), às 21h, quando receberá o Internacional, no Mineirão.

Série invicta do Atlético em 2021

Atlético 4 x 1 Atlético-GO

Cuiabá 0 x 1 Atlético

Atlético 2 x 1 Flamengo

América 0 x 1 Atlético

Corinthians 1 x 2 Atlético

Atlético 3 x 0 Bahia

Atlético 2 x 0 Athletico-PR

Juventude 1 x 2 Atlético

Atlético 2 x 0 Palmeiras

Fluminense 1 x 1 Atlético

Bragantino 1 x 1 Atlético

Fortaleza 0 x 2 Atlético

Atlético 3 x 0 Sport

Série invicta de 2012

Atlético 5 x 1 Náutico

Grêmio 0 x 1 Atlético

Atlético 2 x 0 Portuguesa

Figueirense 3 x 4 Atlético

Atlético 3 x 1 Internacional

Sport 1 x 4 Atlético

Atlético 2 x 0 Santos

Fluminense 0 x 0 Atlético

Atlético 1 x 0 Coritiba

Atlético 1 x 0 Vasco

Atlético-GO 1 x 1 Atlético

Atlético 3 x 2 Botafogo

Cruzeiro 2 x 2 Atlético

Atlético 2 x 2 Ponte Preta