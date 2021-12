Incomodado com a exposição na mídia quanto à indefinição de seu futuro no Cruzeiro, após Ronaldo adquirir 90% das ações da SAF, o técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou um vídeo nas redes sociais, declarando que vai respeitar qualquer decisão que o novo dono do clube tomar.

“De coração, o que for feito será aceito. Meu coração vai continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou me empenhar ao máximo para levar o Cruzeiro à Primeira Divisão. E se eu sair, vou torcer muito para que o Cruzeiro suba para a Série A", disse Luxa.

No dia 26 de novembro, a Raposa e Luxemburgo chegaram a um acordo de renovação de contrato até o fim de 2023. Mas com a Era Ronaldo, oficializada em 18 de dezembro, a situação do técnico agora passa por uma aprovação do ex-atacante, alvo de elogios do Professor.

"O Ronaldo é muito bem-vindo, uma grande aquisição que o Cruzeiro fez e que o Ronaldo fez, comprando o Cruzeiro. Tenho certeza de que vai ter sucesso absoluto. É meu amigo e tem que tomar a decisão que ele achar melhor. E (a decisão) tem que ser respeitada. Ele é quem comprou o Cruzeiro, ele sabe como administrar o clube", disse o comandante do time.

Luxa, aliás, respeitou a decisão da saída do diretor de futebol Alexandre Mattos. "Aconteceu a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, e com isso mexeu muito nas coisas que estavam acontecendo. A saída do Alexandre Mattos é uma decisão do novo empreendedor. O Alexandre já deu declaração sobre isso. Eu entendo que existe uma mudança, uma transação", comentou.

