O Flamengo se vangloriava por ter dois jogos a menos que o Atlético na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas falhou na missão de vencer o primeiro deles. Nesta terça-feira (2), o Urubu vencia o Athletico-PR por 2 a 0, placar do primeiro tempo, na Arena da Baixada. No entanto, o Furacão fez uma segunda etapa devastadora e empatou a partida em 2 a 2. E quem agradece é o Galo.

Gabriel marcou os dois gols do Mengão, aos 17 e aos 28 minutos de embate. Já no segundo tempo, o ex-cruzeirense Renato Kayzer diminuiu, aos 17. Três minutos depois, o Athletico marcou mais uma vez, porém, a arbitragem assinalou irregularidade e anulou o tento.

Só que o destino viria a conspirar para os donos da casa. E aos 49 minutos, o também ex-celeste Bissoli chegou à igualdade.

Ao fim do duelo, houve confusão no túnel, envolvendo membros das duas equipes.

Com o resultado, o Flamengo, em terceiro lugar, foi a 50 pontos, nove a menos que o Galo, que enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão, e pode abrir 12 pontos de vantagem em cima do Urubu e dez sobre o Palmeiras, segundo colocado.

