De olho no jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão, o meio-campista Zaracho elogiou o trabalho em equipe no Galo e destacou o que o Alvinegro precisa para alcançar o título do Brasileirão: “só depende de nós mesmos’’.

Desde que chegou, Zaracho é conhecido por ser uma peça curinga dentro do time. O jogador consegue atuar em diversas posições de acordo com a estratégia do técnico. E o atleta enxerga essa versatilidade como uma oportunidade de aprender, ganhar experiência e ajudar o time ainda mais. “Em qualquer situação, em qualquer posição, sempre darei o máximo”, sintetizou.

Contra o Grêmio, o estádio poderá receber a capacidade máxima de torcedores. Uma ótima notícia para Zaracho e companhia. "Acho que é fundamental que tenha público, ainda mais estando em casa. Ajuda a jogar um pouco mais, só ajuda. Quando não havia público, era totalmente diferente”, disse.

O Galo é líder da Série A, com 59 pontos, enquanto o Grêmio ocupa 19ª colocação, com 26 pontos.

Leia mais:

Atlético x Grêmio: prováveis escalações, arbitragem e onde assistir ao jogo desta quarta-feira

‘O sentimento era de tristeza, agora é virar a chave’, diz Mariano sobre preparação contra o Grêmio

Com liberação de 100% da capacidade do Mineirão, Galo retoma as vendas para o jogo contra o Grêmio