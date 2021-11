“O Flamengo já passou, esse jogo não volta mais. Infelizmente não ganhamos, queríamos o resultado positivo e não aconteceu; bola pra frente”, afirmou o lateral-direito do Atlético, Mariano, nesta segunda-feira (1). “Nossa cabeça está no Grêmio. Com o apoio da nossa torcida, vamos jogar em casa e estamos nos preparando para esse jogo em busca do nosso objetivo que são os três pontos”, completou.

Para ele, não há mais espaço para o luto e sim para a reação do time. ‘O sentimento era de tristeza, agora é virar a chave’. Ele se referia à partida contra o Flamengo, no último sábado (30), em que o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0, no Maracanã.

O Atlético terá três jogos seguidos como mandante, e o primeiro deles será contra o Grêmio, nesta quarta (3), no Mineirão, às 21h.

“Tenho certeza que o Cuca está preparando o melhor para este duelo com o Grêmio. A gente deixa esse lado de quem vai jogar, quem vai entrar, para o nosso treinador. A gente vem treinando, cada atleta sabe da sua importância em cada partida. A gente tem um elenco forte, jogadores para entrarem e fazerem seu melhor”, disse Mariano.

Na reta final do campeonato, o fator ansiedade tem sido muito comentado entre os jogadores, e o lateral enxerga essa situação como algo normal: “a gente, querendo ou não, fica um pouco ansioso pelo título. A gente sabe que estamos no caminho certo! Estamos trabalhando para isso. E desde a primeira partida do Campeonato Brasileiro, nosso objetivo era ser campeão”.

Se o Atlético vencer este jogo (partida adiada da 19ª rodada), o time chega a 62 pontos. O Grêmio, está em penúltimo lugar na tabela, com 26, e luta contra a zona de rebaixamento. Diante desse cenário, Mariano entende a importância de se manter a disciplina. “Com todo respeito ao Grêmio, com certeza vamos para este jogo em busca do nosso objetivo que é a vitória”, destacou.

Mariano também ressaltou como é difícil se manter no topo. “As equipes querem ganhar da gente porque somos o líder. As equipes vão vir preparadas para vencer a gente, para atrapalhar nosso título. Cada jogo é uma decisão, e nossa decisão será contra o Grêmio, na quarta-feira”, ressaltou o atleta.

