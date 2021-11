O Atlético enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (3), no Mineirão, às 21h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor possui o quarto pior desempenho como visitante na competição – só é melhor que Juventude, Ceará e Chapecoense nesse sentido.

Fora de casa, o Grêmio tem apenas 23,08% de aproveitamento (três vitórias e dez derrotas). A equipe está há oito jogos sem ganhar, dentro e fora de casa. A última vez em que o time saiu vitorioso foi no dia 19 de setembro deste ano, quando bateu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Borja, no Maracanã.

Por conta de jogos como esse é que o Atlético busca manter a postura e o foco ao enfrentar o Tricolor, que, mesmo estando em crise, surpreendeu outros adversários, como o Fluminense, por 1 a 0, em julho, também no Rio.

A última vez que o Galo enfrentou o Grêmio foi em janeiro deste ano, e o jogo terminou empatado por 1 a 1, na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão de 2020.

O Atlético é o líder, com 59 pontos, e tenta ampliar a diferença para o segundo colocado, o Palmeiras, com 52.

Já o Grêmio, no 19° lugar, com 26 pontos, luta para não ser rebaixado. O time só tem sete vitórias no campeonato.

Leia mais:

BH libera presença de 100% de público em jogos de futebol e demais eventos na cidade

‘Ponto de equilíbrio’ no Atlético, Allan vai completar cem jogos com a camisa alvinegra

Atlético tenta aproveitar fator casa nos três próximos jogos para se aproximar do título