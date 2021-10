Apesar da derrota para o Flamengo, nesse sábado (30), o Atlético tem uma grande chance de manter ou aumentar sua vantagem sobre os concorrentes diretos na briga pelo título. Isso porque as três próximas partidas do Galo serão disputadas em casa. Como mandante, o Alvinegro tem 87,18% de aproveitamento, segundo o site de probabilidades da UFMG.

As equipes a serem enfrentadas são: Grêmio, na quarta-feira (3), às 21h, América, no domingo, às 16h, e Corinthians, na outra quarta-feira (10), às 19h. Todos os jogos serão realizados no Mineirão.

O Galo está invicto há 12 partidas como anfitrião na competição. A última derrota em solo mineiro foi para o Fortaleza, por 2 a 1, no dia 30 de maio deste ano.

Vencendo os três jogos, o Alvinegro somará 68 pontos ao fim da 31ª rodada do Brasileirão (o duelo com o Tricolor Gaúcho é adiado da 19ª jornada). Na Era dos Pontos Corridos e com 20 times, essa pontuação seria superior à do Flamengo de 2009, campeão com 67 pontos. E pode encaminhar a situação do Galo no campeonato deste ano.

"São dez pontos (de diferença para o Flamengo) e que podem virar quatro, desde que o Flamengo vença o Athletico-PR lá e o Grêmio lá e que hoje lutam na parte de baixo. Não sei se é mais difícil atuar contra quem está na parte de baixo ou de cima. São jogos difíceis. Vamos ver o término da próxima rodada. Se a gente faz por onde conseguir a vitória. É outro duelo duríssimo que teremos (contra o Grêmio). Mas continuamos líderes, sabendo que a derrota faz parte da competição", ressalta o técnico Cuca.

