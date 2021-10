“Temos que sair daqui energizados”, “vamos levantar a guarda porque quarta-feira tem mais” e “no outro dia já tem que estar pronto para uma nova batalha” foram expressões utilizadas por Cuca após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, nesse sábado (30), no Maracanã, deixando claro que o Atlético não pode se abater por um resultado negativo e que há ainda um longo percurso para se manter na liderança e conquistar o título do Brasileiro.

Apesar da tristeza pelo revés em um jogo com aura de “final”, o treinador lembra que todas as 38 rodadas têm caráter decisivo. E que talvez esse resultado negativo ganhe outra conotação ao time daqui para frente.

"Quando venho a campo, peço a Deus me dar o que eu mereça, me dar o melhor. Às vezes, a vitória não é o melhor. Às vezes, é saber tirar proveito disso. E você não entende no momento o porquê disso. O porquê está só no final da estrada, que está no dia 9 de dezembro. Faltam dez dias. Se tivesse ganhado hoje, tinha praticamente acabado o campeonato. É verdade! Não tinha acabado, mas tinha encaminhado muito. Mas quem sabe com esse encaminhamento não se dava uma relaxada e não ganhava quarta (contra o Grêmio) e domingo (ante o América)! Então agora é mobilização maior ainda para essa sequência", declarou.

O Galo tem um novo desafio na quarta-feira (3), às 21h, diante do Grêmio, no Mineirão, em confronto adiado da 19ª rodada. Como enfatiza, Cuca, “não tem tempo para ficar chorando e se lamentando”.

“Quarta-feira tem que estar com limite máximo de energia e motivação para uma partida bem jogada. Vamos pensar jogo a jogo. Temos três em casa, mas vamos jogar um por vez. Vamos direcionar para o duelo de quarta-feira”, disse.

Ele se refere à série de três embates consecutivos no Mineirão. Após enfrentar o Tricolor Gaúcho, o Galo encara o América no próximo domingo (7) e o Corinthians no dia 10.

