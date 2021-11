Nesta segunda-feira (1), a prefeitura de Belo Horizonte anunciou a liberação da capacidade total nos eventos da cidade. Dessa forma, o Atlético poderá enfrentar o Grêmio nesta quarta (3) com 100% das cadeiras do Mineirão podendo ser ocupadas.

A venda de bilhetes, que já estava encerrada, foi retomada às 17h30 desta segunda.

Para entrar nos estádios em BH, permanece a regra de apresentação de comprovante do recebimento de duas doses da vacina ou do teste negativo para Covid-19, realizado no prazo máximo de 72 horas antes do evento.

A prefeitura justifica a medida a partir da estabilidade dos índices epidemiológicos na capital e no avanço da vacinação.

Leia mais:

‘Ponto de equilíbrio’ no Atlético, Allan vai completar cem jogos com a camisa alvinegra

Próximo adversário do Atlético, Grêmio tem um dos piores aproveitamentos como visitante