A vitória em cima da URT neste sábado (6) foi a primeira do Cruzeiro neste Campeonato Mineiro e deu fim a um tabu de quatro partidas consecutivas sem triunfo dos celestes.

Antes do duelo na Arena do Jacaré, a Raposa havia ganhado pela última vez no dia 20 de janeiro, quando bateu o Operário (PR), por 2 a 1, com gols de Rafael Sóbis e William Pottker, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro.

Depois disso, o Cruzeiro acumulou três empates seguidos – 0 a 0 com Náutico e Paraná, também pela Segundona, e 1 a 1 com Uberlândia, na estreia do Mineiro – e um revés, para a Caldense, por 1 a 0, pela segunda jornada do Estadual.

Graças aos gols de Manoel e Marcinho, a Raposa deu fim a esse jejum e chegou a quatro pontos, na quarta posição do Mineiro.