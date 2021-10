O Cruzeiro divulgou na tarde desta quinta-feira (7), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o Coritiba, marcado para esta sexta, às 21h30, no estádio Couto Pereira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A grande novidade fica por conta da presença do jovem atacante Vitor Roque, de 17 anos, que participou dos treinamentos com o time principal da Raposa durante a semana.

Quem volta a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo é o volante Rômulo, ausente na vitória por 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo, por desgaste muscular.

Ausências

As baixas para o duelo na capital paranaense serão o volante Flávio, com uma lesão muscular na coxa direita, o meia Marcinho, com incômodo no pé direito, e o atacante Wellington Nem, que ficará em Belo Horizonte aprimorando o condicionamento físico.

O trio se junta a Marcelo Moreno, que está à serviço da seleção boliviana, ao lateral-direito Norberto, em fase final de tratamento de lesão muscular, e ao volante Henrique, em recuperação de cirurgia no joelho direito.

Com 35 pontos, o Cruzeiro ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação da Série B.

O Coritiba, por sua vez, lidera a disputa, com 54 pontos.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Fábio, Vinícius e Lucas França

Laterais: Raúl Cáceres e Matheus Pereira

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Rhodolfo

Meio-campistas: Adriano, Ariel Cabral, Lucas Ventura, Marco Antônio, Giovanni, Rômulo e Claudinho

Atacantes: Bruno José, Keké, Felipe Augusto, Thiago, Rafael Sóbis, Vitor Leque e Vitor Roque

Leia mais

Volante Henrique completa um ano sem jogar pelo Cruzeiro

Pensamento em 2022? Matheus Pereira diz que jogadores do Cruzeiro focam na reta final da Série B

Para manter chance de acesso, Cruzeiro precisa encerrar série de invencibilidade do líder Coritiba