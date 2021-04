De olho na manutenção no G-4 do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá uma mudança na defesa para o duelo com o Coimbra, nesta quarta-feira (7), às 17h30, no Independência, pela 8ª rodada do torneio.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Manoel vai cumprir suspensão automática diante do time laranja.

Substituto imediato, Eduardo Brock segue em tratamento de uma torsão no tornozelo direito, que já o havia deixado de fora do confronto com o Boa Esporte, no último domingo.

Nesse cenário, três jovens defensores formados na base do clube celeste aparecem como opções para formar a dupla de zaga ao lado de Ramon.

Quem sai na frente por uma vaga no onze inicial é Weverton. Aos 18 anos, com 1,82 m, o jogador foi o único zagueiro a ficar com opção no banco de reservas na partida contra o Boa.

Alçado ao time principal nesta temporada, o zagueiro foi titular o empate da Raposa em 1 a 1 com o Uberlândia, na estreia do Estadual.

Correndo por fora

Um ano mais velho e seis centímetros mais alto que Weverton, Paulo soma duas partidas pelo time principal, mas ainda não estreou na temporada.

No ano passado, o jogador foi acionado duas vezes pelo então técnico Felipão, na reta final da Série B.

Por fim, a novidade na lista de relacionados para o duelo com o Coimbra é César, que figura na relação pela primeira vez.

Aos 19 anos, com 1,87 m, o defensor vinha treinando com o time principal nas últimas semanas.

Ainda desconhecido da maior parte da torcida, César, natural de São Paulo-SP, chegou ao clube estrelado em 2014.

Outro zagueiro que faz parte do elenco, o experiente Léo segue em tratamento de uma lesão no joelho direito.

Com essa juventude na defesa, a Raposa, quarta colocada, com 11 pontos, busca o triunfo para permanecer no grupo dos quatro primeiros que avançam à semifinal.