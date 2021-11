O departamento médico do Atlético entrará em ação mais uma vez para que a lista de desfalques do time alvinegro para o duelo com o Athletico-PR, na próxima terça-feira (16), às 18h30, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, não aumente.

Isso porque, dois jogadores precisarão de tratamento nos próximos dias. O primeiro deles é Nacho Fernández, desfalque na vitória por 3 a 0, sobre o Corinthians, nessa terça, em razão de um desconforto muscular na coxa esquerda.

Já o lateral-direito Mariano foi substituído no segundo tempo do confronto com o Timão, com dores no músculo posterior da coxa esquerda. De acordo com a assessoria de comunicação do Galo, o jogador será reavaliado nesta quinta.

Outras baixas

Para o duelo com o Furacão, o Atlético não vai poder contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que recebeu o terceiro cartão amarelo nessa quarta, e vai cumprir suspensão automática.

Outros desfalques certos são o paraguaio Alonso, o equatoriano Alan Franco, o venezuelano Savarino e o chileno Vargas, à serviço de suas respectivas seleções na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

