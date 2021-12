Cuca deve poupar a maioria dos titulares do Atlético diante do Grêmio, na última rodada do Brasileirão

Campeão brasileiro, Atlético tem a chance de conquistar outro título nacional ainda em 2021. No domingo (12), a equipe alvinegra inicia a final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR. Porém, três dias antes, nesta quinta-feira (9), o time comandado por Cuca tem seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Galo pode decretar o terceiro rebaixamento do Grêmio para a Série B.

Entre a preparação para a final da Copa do Brasil e a possibilidade de selar a queda do Tricolor, Cuca indicou que deve poupar jogadores na última rodada do Brasileirão. Porém, o treinador atleticano adotou discurso de respeito aos times que tentam evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão.

"A melhor coisa que temos de fazer agora é respeitar o campeonato e fazer o que temos de fazer, ir a campo, jogar e respeitar a todos. E vamos desejar sorte a todos eles. A gente sabe que dois desses vão ficar para a Segunda Divisão. Temos de entender que isso é do futebol. Já aconteceu com o Atlético e com quase todas as equipes do Brasil”, analisa.

Cuca está na história do Grêmio. Enquanto foi jogador, ele marcou o título do Tricolor na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989.

Além do próximo adversário do Atlético, Juventude, Bahia e Cuiabá lutam para seguir na elite do futebol brasileiro. Porém, apenas dois deles permanecerão na Série A em 2022.

"Já joguei no Juventude, sou um dos atletas da seleção da história do Juventude. Sou amigo do Guto (treinador do Bahia). Sou amigo do Jorginho (treinador do Cuiabá). Sou amigo do Mancini (treinador do Grêmio), que trabalhou comigo no São Paulo e no Grêmio. A gente lamenta as equipes estarem nessa posição. Eu já estive ali e sei o tanto que é dura a luta dos caras", afirma.

Para evitar o rebaixamento, o Grêmio precisa vencer o Atlético e ainda torcer por derrotas de Juventude e Bahia. O time alviverde recebe o Corinthians, em Caxias do Sul. Já a equipe tricolor enfrentará o Fortaleza, na capital cearense.

