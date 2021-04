O Cruzeiro terá um desfalque importante no duelo com o Patrocinense, neste domingo (28), às 16h, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Um dos principais jogadores da equipe celeste, o atacante Rafael Sóbis recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Pouso Alegre, no fim de semana passado, e vai ficar de fora da última rodada da fase de classificação para o Estadual.

Com a liberação de William Pottker, apenas advertido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), pela expulsão no clássico com o Atlético, o técnico Felipe Conceição têm seis opções para substituir Sóbis no confronto com a Águia.

Com a provável permanência de Bruno José e Airton nas beiradas do campo, Conceição tem Marcelo Moreno, Thiago, Stênio, Felipe Augusto, Gui Mendes, além do próprio Pottker à disposição para o setor.

Das alternativas, os dois primeiros têm características de atuar como homem de referência.

Nesse caso, Moreno, com cinco jogos na temporada, incluindo o com o Pousão, sai na frente na disputa.

Fora da lista de relacionados das últimas três partidas, Thiago corre por fora por um lugar no onze inicial.

Apto a voltar ao time, Pottker pode exercer papel parecido com o de Sóbis, o de um “falso 9”, sendo um centroavante com mais mobilidade.

Mudança de característica

Caso opte em mudar a característica do ataque celeste, dando mais mobilidade ao setor, o comandante da Raposa pode optar em lançar a campo Felipe Augusto e Stênio, que atuaram na última rodada.

Ambos inicialmente disputam uma vaga pelas pontas, mas podem virar alternativa no início ou durante o confronto com o Patrocinense.

Augusto, inclusive, é o único jogador da Raposa a marcar mais de um gol na temporada até o momento. Além de um tento pelo Estadual, o camisa 22 marcou uma vez na Copa do Brasil.

Outra opção é o jovem Gui Mendes, também leve e veloz. Entretanto, como ainda não estreou na temporada, é bem pouco provável que receba uma oportunidade diante do CAP.

Com 17 pontos, na terceira colocação, a equipe celeste busca o triunfo para garantir a vaga nas semifinais sem depender de outros resultados.

O CAP, por sua vez, ocupa a 10ª colocaçãp, com 10 pontos, já sem chances de rebaixamento ou de classificação.