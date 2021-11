O Atlético vai iniciar nesta quinta-feira (25), às 14h, a venda de ingressos para o duelo com o Fluminense, marcado para o próximo domingo, às 16h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A venda, como de praxe, será feita exclusivamente on-line, com o valor dos bilhetes variando de R$99,50 a R$384,50.

A ordem de preferência para a compra, assim como o preço a ser pago pelas entradas vai variar de acordo com a modalidade do programa Galo na Veia que o torcedor está aderido (Confira as condições abaixo).

A venda para não sócios ocorrerá a partir da próxima sexta, às 17h.

Segundo o Galo, inicialmente, cada sócio poderá comprar apenas um ingresso. Caso restem entradas depois das 13h do dia 26/11, haverá venda de ingressos adicionais, com 50% de desconto, também seguindo a prioridade de compra.

Vale lembrar que os torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única da Janssen) não precisa fazer teste de Covid-19. Basta levar o impresso comprovante de vacinação do App Conect SUS, ou cópia do cartão de vacinação. Os testes e comprovantes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio.

Confira os horários e demais condições da venda:

25/11 (14h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

25/11 (20h): GNV Prata (55% de desconto)

26/11 (9h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

26/11 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV

26/11 (13h): Adicional GNV Preto e GNV Forte e Vingador

26/11 (14h): Adicional GNV Prata

26/11 (15h): Adicional GNV Branco

26/11 (16h): Adicional Arena MRV

26/11 (17h): Não sócios

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS:

Laranja Superior / Laranja Inferior / Amarelo Superior / Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$99,75

GNV Prata: R$128,25

GNV Branco / GNV Clubes: R$142,50

Ingresso Adicional: R$142,50

Vermelho Inferior / Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$159,25

GNV Prata: R$204,75

GNV Branco / GNV Clubes: R$227,50

Ingresso Adicional: R$227,50

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$199,50

GNV Prata: R$256,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$285,00

Ingresso Adicional: R$285,00

Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$269,15

GNV Prata: R$346,05

GNV Branco / GNV Clubes: R$384,50

Ingresso Adicional: R$384,50

