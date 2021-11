Keno se recupera de edema na coxa direita e não deve enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe o Corinthians, nesta quarta-feira, às 19h, para se aproximar ainda mais do título. Para o duelo no Mineirão, o técnico Cuca terá de lidar com quatro desfalques já confirmados provocados por convocações para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A lista de ausências pode ser ainda maior.

Ainda em recuperação de um edema na parte posterior da coxa direita, o atacante Keno não participou do treinamento em campo nesta segunda-feira. A tendência é de que ele não esteja em campo contra o Corinthians.

O volante Jair vive situação similar. Desfalque na vitória sobre o América nesse domingo, ele apresenta fadiga muscular. Nesta segunda-feira, realizou atividades físicas na academia e em campo na Cidade do Galo.

Já os laterais Mariano e Guilherme Arana, que foram substituídos no segundo tempo do jogo contra o América, não devem ser preocupações para a partida contra o Corinthians.

O lateral-direito foi trocado por Guga no clássico com o Coelho por se queixar de câimbras. Já o lateral-esquerdo sofreu uma pancada do meia Bruno Nazário.

Desfalques confirmados

As quatro ausências já confirmadas no Galo são o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco e os atacantes Savarino e Eduardo Vargas. Todos eles foram convocados por suas respectivas seleções para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Em contrapartida, o técnico Cuca contará com o retorno do meia Nacho Fernández, que cumpriu suspensão automática e não enfrentou o América.

Se o Galo não puder contar com Jair e Keno, uma provável escalação para a partida contra o Corinthians é formada por: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa.

