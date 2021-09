Poupar ou não poupar jogadores diante do São Paulo neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileirão? A priori, pode parecer um dilema para o técnico Cuca, já que o time alvinegro sabe que na terça-feira (28) vai disputar uma vaga na decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, no Mineirão, e não pode deixar a Série A em segundo plano. No entanto, o retrospecto recente mostra que o Galo vem obtendo êxito nas três competições que disputa, seja utilizando time misto ou titular.

Nesta temporada, o Alvinegro já participou de 11 duelos de caráter eliminatório, juntando a Liberta e a Copa do Brasil. E, além de ter se dado bem neles (a única derrota foi para o Bahia, no segundo confronto das oitavas do torneio nacional, por 2 a 1, placar que acabou classificando os mineiros), o Atlético acumula resultados expressivos no Campeonato Brasileiro nos embates que antecediam essas disputas de mata-mata.

O único revés em um jogo da Série A que precedia uma partida de Copa do Brasil ou Libertadores foi para o Fortaleza (2 a 1), antes da ida da terceira fase da competição nacional mata-mata, o triunfo sobre o Remo (2 a 0). Nos demais confrontos, houve nove vitórias (sobre Sport, duas vezes, América, Corinthians, Juventude, Palmeiras, Bahia, Athletico-PR e Fortaleza) e um empate (com o Fluminense), ou seja, aproveitamento de 84,84%.

Cuca utilizou força máxima em vários desses jogos do Brasileiro e deu um “refresco” para alguns atletas em compromissos pontuais, mas sem desfigurar tanto as escalações (confira abaixo).

De qualquer modo, o treinador tem mais uma missão neste sábado, de levar a campo uma equipe novamente capaz de alcançar um placar positivo para o Galo se manter firme na liderança da Série A. Atualmente, a distância para o Palmeiras é de sete pontos e para o Flamengo é de 11 (o rubro-negro tem dois confrontos a menos que o Atlético).

O Galo nos jogos do Brasileiro que antecederam partidas da Copa do Brasil ou da Libertadores

Antes de cada duelo com o Remo na terceira fase da Copa do Brasil

Atlético 1 x 2 Fortaleza – time titular

Sport 0 x 1 Atlético – time titular, sem os selecionáveis

Antes de cada duelo com o Boca nas oitavas da Libertadores

América 0 x 1 Atlético – time misto

Corinthians 1 x 2 Atlético – time misto

Antes de cada duelo com o River nas quartas da Libertadores

Juventude 1 x 2 Atlético – time misto

Atlético 2 x 0 Palmeiras – time titular

Antes de cada duelo com o Bahia nas oitavas da Copa do Brasil

Atlético 3 x 0 Bahia – time misto

Atlético 2 x 0 Athletico-PR – time titular, sem Hulk, com conjuntivite

Antes de cada duelo com o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Fluminense 1 x 1 Atlético – time titular

Fortaleza 0 x 2 Atlético – time titular

Antes do primeiro duelo com o Palmeiras nas semifinais da Libertadores

Atlético 3 x 0 Sport – time titular, sem Mariano e Jair, suspensos

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO

Volpi; Galeano. Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes (Liziero); Rigoni e Pablo

Técnico: Hernán Crespo



ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Vargas

Técnico: Cuca

DATA: 25 de setembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio (Fifa), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa) e Bruno Raphael Pires (Fifa), todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV