Sem jogar pelo Atlético desde 29 de agosto, Savarino está no processo de transição entre o departamento médico e os gramados. O atacante tem contado com a ajuda do técnico Cuca nas atividades em campo para voltar a defender o Galo nos próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa Libertadores e pela Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (23), o Atlético divulgou vídeo em que Cuca auxilia o jogador venezuelano em treinamento na Cidade do Galo.

O último jogo de Savarino pelo Atlético foi o empate com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Após aquela partida, ele se apresentou à Seleção Venezuelana para jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Savarino se lesionou no duelo entre Venezuela e Paraguai, em 9 de setembro. Assim, ele se reapresentou ao Atlético já para iniciar o tratamento com fisioterapia e não defendeu a equipe nos últimos quatro jogos.

🔥🇻🇪 No processo de transição para os gramados, @QSavarino10 também conta com o professor Cuca para voltar ainda mais forte! 💪🏼🐔 pic.twitter.com/IhShTyrD2E — Atlético 😷 (@Atletico) September 23, 2021

Opção de ataque

Cuca aguarda agora pela recuperação do venezuelano para ter mais opções de ataque na sequência da temporada. Na terça (21), Diego Costa se lesionou no empate com o Palmeiras, em São Paulo, na semifinal da Copa Libertadores.

O Atlético não informa o prazo de recuperação de jogadores, mas divulgou a possibilidade de Diego Costa voltar a tempo de participar do jogo de volta contra o Palmeiras, na próxima terça (28).

Neste sábado (25), às 21h, o Galo enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Mariano ‘esquece’ Palmeiras e quer Galo com foco total no duelo com o São Paulo pelo Brasileirão

Para ser bi da Libertadores, Atlético terá de se juntar a grupo de campeões invictos