Depois de empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, nessa terça-feira (21), no Allianz Parque, o Atlético só poderá chegar à final da Copa Libertadores se não for derrotado na partida de volta, na próxima terça-feira (28), no Mineirão. Esse cenário decretou uma condição ao Galo na busca pelo bicampeonato: para levantar a taça, o time alvinegro terá de se manter invicto.

Até aqui, o grupo de campeões invictos na história da Copa Libertadores é formado por seis times: Peñarol (Uruguai), Santos, Independiente (Argentina), Estudiantes (Argentina), Boca Juniors (Argentina) e Corinthians – confira todas as campanhas na lista ao fim do texto. Entre eles, o Estudiantes foi o único a alcançar o feito por duas vezes.

O Atlético chega à partida de volta das semifinais, diante do Palmeiras, com a melhor campanha da atual edição da Libertadores. O time comandado por Cuca disputou 11 jogos, venceu sete e empatou quatro, o que equivale a 75,75% de aproveitamento.

Com o empate sem gols diante do Palmeiras no Allianz Parque, o Galo precisa de uma vitória no Mineirão para se classificar no tempo normal. Caso o 0 a 0 se repita, a disputa pela vaga na final irá para a disputa de pênaltis.

A equipe que se classificar fará a final da Libertadores contra quem levar a melhor no duelo disputado por Flamengo e Barcelona de Guayaquil, do Equador. A decisão do título sul-americano será disputada em jogo único no dia 27 de novembro, um sábado, no Estádio Centenário, no Uruguai.

Times campeões invictos da Copa Libertadores

Peñarol, em 1960: três vitórias e quatro empates

três vitórias e quatro empates Santos, em 1963: três vitórias e quatro empates

três vitórias e quatro empates Independiente, em 1964: cinco vitórias e dois empates

cinco vitórias e dois empates Estudiantes, em 1969: quatro vitórias

quatro vitórias Estudiantes, em 1970: três vitórias e um empate

três vitórias e um empate Boca Juniors, em 1978: quatro vitórias e dois empates

quatro vitórias e dois empates Corinthians, em 2012: oito vitórias e seis empates

