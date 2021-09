O Atlético terá três pendurados para o confronto de volta das semifinais da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, diante do Palmeiras. Além do zagueiro Nathan Silva e do atacante Hulk, o meia Zaracho entrou para a lista daqueles que acumulam dois cartões no mata-mata da competição sul-americana.

O argentino foi advertido aos 22 minutos do duelo dessa terça (21). Já Nathan Silva e Hulk, que entraram em campo com dois amarelos na conta, passaram ilesos.

Zaracho é um dos pendurados do Atlético para o jogo de volta das semifinais

Na partida de volta, no Gigante da Pampulha, cada um deles terá que tomar cuidado para não receber o terceiro cartão e, com isso, ficar fora de uma hipotética decisão do torneio.

Somam um cartão, cada, o volante Allan e o atacante Vargas. O meia Nacho levou o vermelho diante do River e há havia recebido um amarelo anteriormente.

