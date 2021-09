O primeiro jogo de Diego Costa pelo Atlético na Copa Libertadores terminou em frustração para o atacante. Aos 8 minutos do segundo tempo do duelo com o Palmeiras, ele deixou o gramado do Allianz Parque com uma lesão muscular na coxa esquerda.

No lance da lesão, Diego Costa tentava se desvencilhar da marcação de Zé Rafael e caiu sem ser tocado, levando a mão à coxa. O próprio atacante pediu substituição. Cuca optou por trocá-lo por Keno.

Diego Costa se lesionou no início do segundo tempo

O centroavante iniciou o tratamento com gelo tão logo chegou ao banco de reservas. O prazo de recuperação ainda dependerá de reavaliação do departamento médico do Atlético.

A partida contra o Palmeiras foi a primeira de Diego Costa pelo Galo na Libertadores. Até a noite desta quarta-feira, ele havia disputado três jogos pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil.

