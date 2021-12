Atlético receberá a taça do Campeonato Brasileiro de 2021 em jogo contra o Red Bull Bragantino, no Mineirão

O título brasileiro foi confirmado na última quinta-feira (2), mas a comemoração alvinegra ainda não acabou. Neste domingo (5), às 16h, será a vez de o Atlético receber a taça de campeão brasileiro de 2021. A equipe comandada por Cuca tem a missão de manter a sequência de vitórias em casa para evitar que o “convidado” Red Bull Bragantino atrapalhe a festa.

Dono da maior série de triunfos como mandante na história do Brasileirão, o Galo venceu os últimos 15 jogos disputados no Gigante da Pampulha. Em todas as nove vezes que jogou com o apoio da torcida, saiu de campo com os três pontos.

Os ingressos estão esgotados. Fica a expectativa para saber se o Atlético baterá, novamente, o recorde de público do Novo Mineirão. A maior marca foi atingida na vitória sobre o Juventude, com 61.476 torcedores presentes. Já a maior renda aconteceu no triunfo sobre o Fluminense, com R$ 5,8 milhões.

Retornos e desfalques

Cuca terá quase todo o time titular à disposição. Os volantes Allan e Jair e o centroavante Diego Costa retornam depois de cumprir suspensão. Os desfalques são Eduardo Sasha, que está suspenso por três cartões amarelos, e o zagueiro Réver, em recuperação de uma lesão muscular.

Enquanto o jogo terá ares de festa para o Atlético, o Red Bull Bragantino ainda luta para confirmar a classificação para a Copa Libertadores de 2022. O time paulista ainda almeja ultrapassar o Corinthians, para ficar entre os quatro primeiros e ficar com uma das vagas na fase de grupos da principal competição do continente.

O técnico Maurício Barbieri não contará com o zagueiro Léo Ortiz, suspenso. Ele deve ser substituído por Natan.

ATLÉTICO X RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno

Técnico: Cuca

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emiliano Martínez e Praxedes; Artur, Ytalo e Cuello

Técnico: Maurício Barbieri

DATA: 5 de dezembro de 2021 (domingo)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques (Fifa), Bruno Boschilia (Fifa) e Sidmar dos Santos Meurer. Trio do Paraná

VAR: Wagner Reway (PB/VAR-Fifa)

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e SporTV