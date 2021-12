Expectativa de público para a partida entre Atlético e Red Bull Bragantino é superior a 61 mil pessoas Expectativa de público para a partida entre Atlético e Red Bull Bragantino é superior a 61 mil pessoas

Assim como aconteceu nos últimos jogos do Atlético em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Mineirão estará lotado neste domingo (5). Todos os ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino foram vendidos.

O duelo no Gigante da Pampulha marcará a entrega da taça de campeão brasileiro ao Atlético. O título foi confirmado na última quinta-feira (2), com a vitória sobre o Bahia, por 3 a 2, em Salvador.

Fica a expectativa para saber se o Atlético baterá, novamente, o recorde de público do Novo Mineirão. A maior marca foi atingida na vitória sobre o Juventude, com 61.476 torcedores presentes. Já a maior renda aconteceu no triunfo sobre o Fluminense, com R$ 5,8 milhões.

Os ingressos mais baratos para a partida contra o Red Bull Bragantino custavam R$ 119. Esse foi o valor pago pelos sócios da modalidade do programa Galo na Veia que tem as mensalidades mais altas. As entradas mais caras tiveram preço de R$ 500.

