Atleticanos celebraram o título do Campeonato Brasileiro na Praça Sete em festa com show de Bell Marques

A Prefeitura de Belo Horizonte multou o Atlético pela realização do evento de comemoração do título do Campeonato Brasileiro na Praça Sete, mas a punição por falta de pedido de licenciamento não satisfez o prefeito Alexandre Kalil.

“Multa de R$ 3 mil é ridículo. Era melhor não ter multado”, diz o chefe do Executivo municipal, que é ex-presidente do clube alvinegro, por meio de sua assessoria.

O Atlético informa que a multa recebida é um assunto tratado internamente pelo departamento jurídico do clube. A diretoria preferiu não se manifestar.

A festa na Praça Sete foi iniciada logo depois da vitória do Galo sobre o Bahia, por 3 a 2, em Salvador, na noite da última quinta-feira (2). O cantor Bell Marques foi contratado para ser a atração musical e se apresentou num trio elétrico.

Durante a madrugada, os jogadores e a comissão técnica do Atlético, que estavam em carros do Corpo de Bombeiros, se juntaram à festa.

De acordo com a Polícia Militar, a celebração na Praça Sete, somada às comemorações na Praça da Estação e na sede do Galo, no bairro de Lourdes, reuniram cerca de 100 mil pessoas.

