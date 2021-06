O Atlético divulgou na tarde desta terça-feira (15), a lista dos 27 jogadores relacionados para viagem a Porto Alegre, para os compromissos neste meio de semana.

O primeiro deles é o duelo com o Internacional, nesta quarta, às 19h, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

No dia seguinte, a delegação vai até Assunção, no Paraguai, receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, oferecida pela Conmebol. A primeira dose foi aplicada nos jogadores, comissão técnica e funcionários do Galo em 20 de maio, também na capital paraguaia.

Em razão desse compromisso, o goleiro Rafael, em recuperação de uma cirurgia no ombro direito, ainda sem condições de jogo, vai viajar com a delegação para ser imunizado.

Na lista para o confronto com o time gaúcho, o zagueiro Bueno e o atacante Sávio, que não receberam a primeira dose da vacina, não vão ao Paraguai, O primeiro volta direto para Belo Horizonte, enquanto o jovem vai se apresentar à seleção sub-17 do Brasil.

Ainda sobre o duelo com o Inter, o técnico Cuca terá que cortar mais três jogadores - além do próprio Rafael. O regulamento do Brasileirão permite que apenas 23 atletas sejam inseridos na súmula da partida.

Retorno e baixas

A novidade no confronto com o Colorado vai ser a volta do meio-campista Tchê Tchê, desfalque contra o São Paulo por razões contratuais.

Por outro lado, o Galo não vai contar com o zagueiro Igor Rabello, diagnosticado com a Covid-19 no teste realizado antes da viagem.

Outras baixas são o meio-campo Zaracho (Covid-19) e os convocados para a Copa América Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile).

Confira a lista de relacionados: