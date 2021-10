Enfrentar o Santos tem sido motivo de alegria para a torcida do América. Pelo menos, é assim desde 2018. Nos últimos quatro encontros entre as duas equipes, o Coelho venceu todos.

Neste sábado (23), a vitória americana foi por 2 a 0, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Ademir, em cobrança de pênalti, e Alê. O jogo marcou a estreia do técnico Marquinhos Santos no Coelho.

O placar de 2 a 0 foi uma repetição do primeiro turno. Na metade inicial desta edição do Campeonato Brasileiro, o América venceu o Santos no Independência com gols de João Paulo e Carlos Alberto.

Alê foi o autor do segundo gol do América na vitória sobre o Santos neste sábado

Em sua última participação na Série A, o Coelho também havia vencido o Peixe nos dois turnos. No primeiro duelo do Campeonato Brasileiro de 2018, disputado na Vila Belmiro, o time mineiro venceu por 1 a 0, com gol de Ruy, em cobrança de pênalti.

Já no returno, o triunfo do América sobre o Santos foi por 2 a 1, no Independência. Rafael Moura abriu o placar, e Gabriel Barbosa empatou para a equipe alvinegra ainda no primeiro tempo. O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Matheusinho.

Apesar de ter somado seis pontos nos duelos com o Peixe, o Coelho não conseguiu evitar o rebaixamento em 2018. Agora, de volta à elite do futebol brasileiro, os mineiros esperam que os dois triunfos sejam um importante passo para assegurar mais um ano de permanência na Série A.

Os últimos jogos entre América e Santos:

Santos 0 x 1 América - Brasileirão de 2018

América 2 x 1 Santos - Brasileirão de 2018

América 2 x 0 Santos - Brasileirão de 2021

Santos 0 x 2 América - Brasileirão de 2021

