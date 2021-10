Na estreia do técnico Marquinhos Santos, o América encerrou uma sequência de três partidas sem vitórias. Em duelo direto na luta contra o rebaixamento, o Coelho venceu o Santos por 2 a 0, neste sábado (23), na Vila Belmiro.

Com a vitória, a equipe alviverde subiu para a nona colocação, com 35 pontos, e abriu sete de vantagem para o Z-4. Porém, ainda é preciso aguardar o complemento da rodada para saber qual será efetivamente a posição do Coelho.

Fato é que o América abriu seis pontos de vantagem para o Santos, que dormirá na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Os comandados por Marquinhos Santos voltarão a campo no próximo sábado (30), às 21h, contra o Fortaleza, no Independência. Já o Peixe enfrentará o Athletico-PR, às 15h do mesmo dia, em Curitiba.

Dois gols em dois minutos

Inicialmente, Santos e América fizeram um duelo equilibrado, com poucas chances de gol. Porém, o jogo ganhou um novo panorama a partir de um ataque do Peixe no último lance do primeiro tempo.

Depois de defender um chute de Carlos Sánchez, Matheus Cavichioli fez o lançamento para Ademir, que ganhou na corrida de Jean Mota. O atacante do Coelho se preparava para finalizar quando foi derrubado pelo jogador santista.

Jean Mota, que havia substituído o lesionado Camacho no minuto anterior, foi expulso, e o pênalti confirmado para os visitantes. Ademir foi o responsável pela cobrança e abriu o placar.

O América ampliou a vantagem logo no primeiro minuto da etapa final. O goleiro João Paulo falhou ao tentar interceptar cruzamento para a área do Santos, Alê aproveitou a sobra e fez o segundo.

Com 2 a 0 no placar, Marquinhos Santos aproveitou para promover o retorno do meia-atacante argentino Mauro Zárate, que havia desfalcado a equipe nos últimos três jogos.

No entanto, com cinco substituições, o Coelho apenas controlou a vantagem e criou poucas chances para ampliar.

Santos 0 x 2 América

Santos

João Paulo; Pará (Madson), Danilo Boza, Velásquez e Felipe Jonatan; Camanho (Jean Mota), Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Marcos Guilherme); Marinho, Diego Tardelli ( ngelo) e Lucas Braga

Técnico: Fábio Carille

América

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon (João Paulo); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho (Juninho Valoura) e Alê; Ademir, Rodolfo (Geovane) e Felipe Azevedo (Mauro Zárate)

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 23 de outubro de 2021 (sábado)

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos

MOTIVO: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Juninho e Marlon (América)

CARTÃO VERMELHO: Jean Mota (Santos)

GOLS: Ademir, aos 48 minutos do primeiro tempo; Alê, a 1 minuto do segundo tempo