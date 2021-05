O América superou o Cruzeiro nas duas partidas das semifinais

Com a classificação do Coelho para a decisão do Campeonato Mineiro, uma escrita foi mantida no clássico entre América e Cruzeiro. Nas vezes em que os rivais se enfrentaram nas semifinais do Estadual desde 2004, quando o torneio passou a ser disputado com turno e mata-mata, o time que obteve vantagem na partida de ida consolidou a vaga na volta.

O Alviverde obteve êxito pela terceira vez. Em 2012, o América havia ganhado os dois confrontos nas semifinais, por 3 a 2 e 2 a 1. Em 2016, levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0; o empate sem gols no segundo duelo fez o time avançar à final.

Em outras três ocasiões em que os rivais se encontraram nessa fase da competição, o Cruzeiro foi quem se classificou. Em 2004 e 2019, venceu a ida e também a volta. Em 2017, jogava por dois resultados iguais. Por ter empatado o primeiro embate, manteve a vantagem e sacramentou a vaga ganhando o confronto seguinte.

Confira os confrontos de Cruzeiro e América em semifinais do Mineiro, desde 2004

2004

Cruzeiro 2 x 1 América

América 1 x 4 Cruzeiro

2012

América 3 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 América

2016

América 2 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 América

2017

América 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 0 América

2019

América 2 x 3 Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 0 América

2021

Cruzeiro 1 x 2 América

América 3 x 1 Cruzeiro