Após o presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, confirmar ao Hoje em Dia que o ex-mandatário do clube, Gilvan de Pinho Tavares, conduziria o processo eleitoral do dia 21 de maio próximo, ficou definida oficialmente a comissão eleitoral para o pleito presidencial.

Em nota publicada na manhã desta terça no site oficial do Cruzeiro foram revelados os nomes dos demais integrantes dessa comissão eleitoral, responsável pela realização da eleição que definirá o novo presidente cruzeirense, e, também, o presidente do Conselho Deliberativo celeste.

Integram ao lado de Gilvan de Pinho Tavares o quadro dessa comissão eleitoral outros quatro membros: Daniel Simões de Carvalho, Francisco Massara Fabrich, José Veloso Medrado e Robson Lucas da Silva.

O papel dessa comissão eleitoral será realizar às eleições cumprindo o regimento estatutário do Cruzeiro, e com segurança, visto que passamos por um período de exceção pela pandemia do coronavírus.

De acordo com a nota, a comissão vai definir "a logística das eleições, possivelmente dividindo os conselheiros por ordem alfabética, em turnos e horários diferentes, e com a possibilidade de serem disponibilizados dois ou três locais de votação no Clube Cruzeiro Barro Preto, que tem entrada pelas ruas Guajajaras e Ouro Preto. Os conselheiros e profissionais envolvidos também serão orientados a usar máscaras de proteção e álcool em gel", informa o documento.

Conforme o estatuto do Cruzeiro as chapas deverão ser registradas até dez dias antes das eleições e as inscrições deverão ser feitas na secretaria do clube. A posse dos eleitos está marcada para 1º de junho.