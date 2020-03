A lista de jogadores que atuaram no Atlético e no Cruzeiro é extensa. Mas não há registros de muitos atletas que se transferiram da Raposa diretamente para o Galo ao longo da história.



O mais recente a fazer este caminho é o goleiro Rafael, que foi anunciado nesta terça-feira (3) como novo jogador do Atlético. Assim como o novo contratado do Alvinegro, o ex-goleiro Mussula, em 1958, também saiu da Raposa para o Galo.



Há nomes na lista que se transformaram em grandes nomes da história do Atlético. O lateral-direito Nelinho, que deixou o Cruzeiro para jogar no rival em 1982, tem a carreira consolidada nos dois clubes.



Leonardo Silva saiu da Raposa em 2011 para se transformar em um dos maiores zagueiros da história do Atlético. O defensor, inclusive, marcou gol decisivo no título da Libertadores de 2013, contra o Olímpia, do Paraguai, no Mineirão.



Confira a lista



Mussula (1958)

Procopio (1962)

Nelinho (1982)

Paulo Roberto Costa (1996)

Valdir Toddynho (1999)

Marcelo Djian (2002)

Alessandro Cambalhota (2003)

Alessandro Nunes (2009)

Fernandinho (2010)

Leonardo Silva (2011)

Rafael (2020)