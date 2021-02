O Cruzeiro concluiu, nesta segunda-feira (8), a mudança da sede administrativa do Barro Preto para um escritório de coworking, localizado na região Leste de Belo Horizonte.

Na nova casa, a Raposa vai ter um andar customizado para receber os funcionários, formando um ambiente que abrigue desde a diretoria, até os serviços mais básicos da administração.

Com a alteração, a diretoria do clube estrelado estima economizar cerca R$ 2 milhões por ano, relativos à gastos com a manutenção do espaço e despesas fixas, e pretende gerar receitas com a locação do imóvel que abrigava a parte administrativa da instituição desde 2003.

Confira as fotos da nova sede administrativa do Cruzeiro