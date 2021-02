Além do atacante Wellington Paulista, o Cruzeiro está de olho em outras possibilidades do mercado. E a bola da vez passou a ser o meia Marcinho, de 25 anos, que disputou a última Série B com a camisa do Sampaio Corrêa. Embora a cúpula celeste não comente a respeito de negociações, existe o interesse no armador, de acordo com informação divulgada pela rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem.

Números

Segundo estatísticas do SofaScore, Marcinho participou de 37 partidas na Segundona, sendo 35 como titular, com média de 81 minutos jogados por duelo. Ao todo, balançou as redes na competição oito vezes, ou seja, 0,2 gol por confronto. A média de chutes a gol por embate foi de 1,9. Além disso, colaborou com cinco assistências e recebeu cinco cartões amarelos.

Contabilizando toda a temporada, disputou 40 partidas e anotou nove tentos. O último gol com a camisa do Sampaio foi o da vitória por 1 a 0 em cima do Oeste, no dia 29 de janeiro, no encerramento da Segunda Divisão.

A equipe maranhense terminou o torneio em sexto lugar, com 57 pontos, quatro a menos que o quarto colocado, o Cuiabá.