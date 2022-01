A pré-temporada do Atlético começa nesta segunda-feira (17), na Cidade do Galo, a partir das 15h. E um dos pontos que chamam atenção é que a quantidade de jogadores que deixaram o Alvinegro é a mesma dos que chegaram ao clube. Foram cinco atletas que saíram e cinco que se juntam aos remanescentes de 2021. Isso sem contar na mudança do comando técnico, com Antonio “El Turco” Mohamed sucedendo a Cuca.

Chegaram

O atacante Ademir, ex-América, o centroavante Fábio Gomes, ex-Oeste e New York Red Bulls, e o zagueiro uruguaio Diego Godín, ex-Cagliari, Inter de Milão e Atlético de Madrid, são os reforços anunciados até agora para a temporada 2022. O meia Guilherme Castilho e o zagueiro Vitor Mendes, pertencentes ao Galo, voltaram de empréstimo do Juventude.

Saíram

Já os que deixaram o clube foram o zagueiro Junior Alonso, vendido para o Krasnodar, da Rússia, o atacante Diego Costa, que teve sua rescisão de contrato anunciada pelo Atlético nesse domingo (16), e os meio-campistas Nathan e Alan Franco, emprestados a, respectivamente, Fluminense e Charlotte, dos Estados Unidos. Quem também está de partida é o armador Hyoran, de malas prontas para o Bragantino, em reta final de negociação.

Pré-temporada

Nesta primeira semana de pré-temporada, o cronograma previsto para os atletas inclui exames físicos e de Covid-19 e atividades em campo, sob orientação da comissão técnica.

Confira o elenco do Galo na apresentação da pré-temporada

Remanescentes de 2021

Goleiros: Everson, Rafael, Matheus Mendes e Jean

Zagueiros: Réver, Igor Rabello, Nathan Silva e Micael

Laterais: Guilherme Arana, Guga, Mariano e Dodô

Meio-campistas: Nacho, Zaracho, Allan, Tchê Tchê, Jair, Dylan Borrero, Calebe e Neto

Atacantes: Hulk, Vargas, Keno, Savarino, Sasha, Sávio e Echaporã

Quem chegou ao Galo neste ano

Técnico: Antonio Mohamed

Zagueiros: Diego Godín e Vitor Mendes

Meio-campista: Guilherme Castilho

Atacantes: Fábio Gomes e Diego Godín

Deixaram o Atlético

Técnico: Cuca

Zagueiro: Junior Alonso

Meio-campistas: Nathan, Alan Franco e Hyoran (em fase final de negociação)

Atacante: Diego Costa

