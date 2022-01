O atacante Diego Costa publicou, neste domingo (16), uma carta de despedida do Atlético. Na mensagem, ele agradece à torcida do Galo por ter feito parte do seu sonho de criança de atuar no futebol brasileiro. O seu futuro clube não foi anunciado.

"Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer à toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol Brasileiro e conquistar títulos", disse.

"Deixo meu agradecimento também a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e em especial aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo sucesso do mundo", complementou.

Diego Costa tinha contrato com o Atlético até o fim de 2022 e, ao fim da última temporada, manifestou o desejo de sair.

Em entrevista na última semana, o diretor Rodrigo Caetano ressaltou que o acordo com o jogador não prevê o pagamento de multa por rescisão contratual.

"Estamos construindo o melhor acordo de todas as partes. É muito provável que ele não esteja conosco nesta temporada. Seguem as conversas para um denominador comum. Não haveria multa para nenhum dos lados. Era encontrar a melhor solução possível", afirmou.

Contratado em agosto de 2021, Diego Costa foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético. Em 19 jogos com a camisa alvinegra, marcou cinco gols.

