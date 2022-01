Depois das intermináveis polêmicas e suposições envolvendo Diego Costa e sua permanência no Atlético, o desfecho aconteceu, e o atacante não continuará no clube. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, nesta quinta-feira (13). O atleta rescindiu com a agremiação sem pagar multa.

"No final da temporada passada, ele (Diego Costa) nos procurou, manifestando esse desejo de sair. Os motivos alegados foram adaptação e questões pessoais. E quando entra no lado da questão pessoal, não dá para argumentar. Ele ficou conosco até o final e foi peça importantíssima nas nossas conquistas”, declarou Caetano.

E prosseguiu: “todas as decisões são do colegiado (incluindo o presidente Sérgio Coelho e os 4 R’s), atendeu-se esse pedido. Estamos construindo o melhor acordo de todas as partes. É muito provável que ele não esteja conosco nesta temporada. Seguem as conversas para um denominador comum. Não haveria multa para nenhum dos lados. Era encontrar a melhor solução possível", disse.

O primeiro indício de que o camisa 19 não permaneceria no time alvinegro em 2022 foi à beira do gramado, no fim da partida contra o Bragantino, no dia 5 de dezembro. Em entrevista à 98 FM, ele declarou: “no ano que vem tem muitas coisas que podem acontecer. Pode ser que eu fique, pode ser que eu saia”.

A última partida de Diego pelo Galo também gerou rumores. Contra o Athlético-PR, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 12 de dezembro de 2021, ele saiu lesionado e se despediu com um ‘’tchauzinho’’.

Depois, nas redes sociais, o jogador trocou a foto de perfil em que vestia o uniforme do Atlético para uma em que aparece com camisa neutra. Ele também retirou o nome do clube da sua biografia.

O sergipano chegou ao Galo em agosto de 2021, anunciado como grande reforço e muito ovacionado pela Massa atleticana. Em 19 jogos com a camisa alvinegra, marcou cinco gols.

Leia mais:

Atlético confirma a contratação do técnico Antonio ‘El Turco’ Mohamed

Atlético não tem propostas, mas admite vender mais titulares para atingir metas financeiras

Novo técnico do Atlético, ‘El Turco’ Mohamed manda recado à Massa: 'pode esperar muita garra'