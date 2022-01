O técnico argentino Antonio 'El Turco' Mohamed assinou contrato com o Atlético até o fim da temporada 2022

Anunciado oficialmente como novo treinador do Atlético, Antonio “El Turco” Mohamed falou, pela primeira vez, como novo comandante do time alvinegro. Em live promovida pelo clube, o técnico argentino agradeceu à direção e aproveitou para mandar um recado à torcida.

“É um prazer. Estou muito feliz de assumir o Galo. Quero agradecer a todos da direção, em especial ao presidente, por confiar em mim. Estou muito animado. A Massa pode esperar muita garra para conquistarmos títulos. Estamos muito felizes. Esperamos chegar a Belo Horizonte e estar com toda a Massa. Estamos muito agradecidos pela oportunidade”, destacou.

“El Turco” assinou contrato com o Atlético até o fim de 2022. O acordo, como ratificado pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano, foi finalizado na noite dessa quarta-feira (12).

O novo treinador do Galo iniciará seu trabalho na próxima segunda-feira (17), com início da pré-temporada. Ele disputará seu primeiro título no Atlético em 20 de fevereiro, na Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, em jogo único.

Leia mais:

Quase nove anos depois do dia de ‘são Victor’, ‘El Turco’ reencontra ex-goleiro do Galo