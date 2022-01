Antonio “El Turco” Mohamed foi visto como um nome ideal para dar prosseguimento ao trabalho dentro do Galo e por ter o mesmo “estilo” dos dois últimos treinadores do Atlético. Foi o que enfatizou o diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, a respeito do novo comandante do time.

"Tivemos o entendimento que ele (Mohamed) tem a característica sanguínea dos dois últimos técnicos que passaram por aqui (Cuca e Sampaoli). Em consenso (com o presidente do clube, Sérgio Coelho, e os ‘4 R’s’), o contratamos por um ano”, afirmou.

Ao mesmo tempo, o dirigente admitiu que o Atlético procurou outros nomes até chegar ao entendimento com “El Turco”.

"Tínhamos que criar um processo para contratar um treinador que pudesse estar dentro do perfil de dar continuidade ao trabalho vencedor, de time protagonista, que pudesse estar em condições de assumir a equipe. Fizemos nossas buscas, consultas, entrevistas, nos aprofundamos de características de cada um deles. Depois de todo esse período, assinamos com o treinador que vai comandar em 2022", disse.

Embora não tenha confirmado oficialmente, o Galo havia tentado Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo.

"El Turco" assinou contrato de um ano com o clube alvinegro. Ele é aguardo a Belo Horizonte para comandar o Alvinegro na pré-temporada, a ser iniciada na próxima segunda-feira (17).

Leia mais:

Atlético confirma a contratação do técnico Antonio ‘El Turco’ Mohamed

Quase nove anos depois do dia de ‘são Victor’, ‘El Turco’ reencontra ex-goleiro do Galo

Novo técnico do Atlético, ‘El Turco’ cumpriu promessa ao filho morto em acidente