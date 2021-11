A grande campanha no Campeonato Brasileiro deixou o Atlético não apenas perto do título, mas também o garantiu na próxima edição do principal torneio da América do Sul.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pela 31ª rodada da Série A, garantiu, com sete rodadas de antecedência, a classificação do Galo à Copa Libertadores.

Isso porque, o Alvinegro, líder do Brasileirão, com 68 pontos, não tem mais como terminar a competição abaixo do sexto lugar, posição que garante vaga ao menos na pré-Libertadores, conforme prevê o regulamento do Brasileiro.

Lembrando que o desfecho das atuais edições da Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, certamente aumentarão o número de vagas para a Libertadores via Brasileirão.

A classificação antecipada do Atlético fez com que o perfil oficial da Conmebol, no Twitter, saudasse o Alvinegro, primeiro time brasileiro a conquistar a vaga para a competição (veja abaixo).

Campeão em 2013, o Atlético vai disputar a Libertadores pela 12ª vez em sua história, sendo a oitava em dez anos. Desde 2013, o Alvinegro só não disputou a Liberta em 2018 e 2020.

👋🐓 Bem-vindo de volta, @Atletico! O campeão da CONMEBOL #Libertadores 2013 é o primeiro brasileiro confirmado na edição de 2022.



⚫⚪ O líder do @Brasileirao chegará a 1⃣2⃣ participações na Copa na próxima temporada. pic.twitter.com/SpgW3myekM — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 10, 2021

