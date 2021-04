Passada a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A1, com o empate em 1 a 1 com o Real Brasília, em casa, o Cruzeiro vem se preparando para o próximo desafio. Pela frente, o Grêmio, adversário desta quarta-feira (21), às 20h, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS). Válida pela segunda rodada da competição, a partida terá transmissão ao vivo pela CBF TV.

"Um campeonato bem difícil neste ano. Não tem favorito, todos são grandes, times de camisa. Temos essa partida fora de casa e sabemos que cada jogo é uma final. Com o Grêmio não será diferente. Vamos atrás dos três pontos e tentar sair com um resultado positivo", afirmou a goleira Mary Camilo.

Mary Camilo diz que o Cruzeiro está preparado para enfrentar o Grêmio

Confira abaixo os desafios das Cabulosas no Brasileiro

1ª - 18/4 - Domingo - Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília-DF

2ª - 21/4 - Quarta - 20h - Grêmio x Cruzeiro

3ª - 24/4 - Sábado - 20h - Palmeiras x Cruzeiro

4ª - 28/4 - Quarta - 17h - Cruzeiro x São José

5ª - 2/5 - Domingo - 15h - Minas Brasília x Cruzeiro

6ª - 9/5 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Botafogo

7ª - 12/5 - Quarta - 15h - Kindermann Avaí x Cruzeiro

8ª - 16/5 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Napoli

9ª - 23/5 - Domingo - Ferroviária x Cruzeiro

10ª - 26/5 - Quarta - Cruzeiro x São Paulo

11ª - 30/5 - Domingo - Internacional x Cruzeiro

12ª - 2/6 - Quarta - Cruzeiro x Flamengo

13ª - 6/6 - Domingo - Corinthians x Cruzeiro

14ª - 20/6 - Domingo - Cruzeiro x Bahia

15ª - 24/6 - Quinta - Santos x Cruzeiro

