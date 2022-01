Em dezembro, o Cruzeiro, anunciou nove contratações para a temporada 2022. Algumas delas, como as do lateral-direito Pará e do zagueiro Sidnei, foram desfeitas depois que Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo clube celeste. Esse não foi o caso do atacante Edu.

O artilheiro da última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brusque, com 17 gols, chegou a Belo Horizonte nesta segunda-feira (3). Nesta terça, ele iniciará a pré-temporada na Toca da Raposa 2, sob o comando de Paulo Pezzolano, novo técnico do Cruzeiro.

Edu se apresentou na Toca da Raposa 2 nesta segunda-feira (3)

Em 22 de dezembro, o clube efetuou o pagamento de R$ 600 mil destinados ao Brusque, para a compra dos direitos de Edu, de 28 anos.

"É a camisa mais pesada que vou vestir. Vou treinar bastante, fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar a resgatar a história do clube, colocar o Cruzeiro novamente na Série A, onde ele merece estar", afirmou o atleta recentemente.