O Cruzeiro ganhou destaque internacional nas páginas do jornal inglês The Sun neste fim de semana. O tabloide britânico publicou em seu site que o filho do ex-meia Ronaldinho Gaúcho assinou contrato de formação por 5 anos com a Raposa.

Na publicação, o The Sun usa informações do próprio site do clube mineiro, que noticiou no último sábado (6) o acordo com João Mendes, atacante de 14 anos, e que em um primeiro momento escondeu do Cruzeiro a identidade de seu famoso pai.

João Mendes chegou ao Cruzeiro em 2018 e chama a atenção nos treinos pela qualidade. Atacante de beirada, ele também pode jogar como centroavante, segundo o próprio diretor de base celeste, Amarildo Ribeiro.

O acordo de João Mendes com o Cruzeiro tem validade até 2025.

