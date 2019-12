A violência envolvendo torcidas organizadas no futebol ganhou mais um triste capítulo em Minas Gerais. A torcedora símbolo do Cruzeiro Maria Salomé da Silva, de 86 anos, teria sido agredida na última segunda-feira (2) ao sair de um jogo de vôlei da Raposa, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar, integrantes de uma torcida organizada do Atlético surgiram em carros na porta do ginásio Divino Braga e distribuíram pauladas nos torcedores que deixavam o local. Porém, segundo o portal de notícias G1, dona Salomé teria desmentido o fato. "Nunca nenhum atleticano me agrediu. Não aconteceu nada disso ", disse ela ao site, contradizendo a versão da PM no boletim de ocorrência. A reportagem do Hoje em Dia ligou para dona Salomé e aguarda o retorno.

Além de Salomé, uma adolescente de 15 anos também teria ficado ferida. As duas vítimas foram levadas para unidades de saúde próximas. Salomé sentiu dores no corpo, foi atendida e liberada, segundo a PM. A outra torcedora, de acordo com informações recebidas pela reportagem, desmaiou e teve convulsões.

A jovem estava em observação até a manhã desta quarta-feira (4) na Upa Norte.

Leia mais:

Com grande atuação, Cruzeiro bate o Zenit Kazan na abertura do mundial de vôlei