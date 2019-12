A crise política e financeira do Cruzeiro gera inúmeras dúvidas e receio na torcida do Cruzeiro, maltratada e machucada com os desmandos da atual diretoria e, principalmente, com o rebaixamento histórico à Série B do Campeonato Brasileiro. Com tudo isso, um grupo de cruzeirenses publicou uma carta aberta ao empresário Pedro Lourenço, dono da rede de Supermercados BH, tido como um fio de esperança pelo atual momento celeste.

Pedro Lourenço é conselheiro do Cruzeiro e por diversas vezes teve o seu nome ligado a uma eventual candidatura à presidência do clube. Nesse momento de turbulência e principalmente pela falta de recursos, o empresário bem sucedido em seus negócios, visto como um “mecenas salvador”, recebeu um chamamento geral.

“Estamos nas redes sociais, nas ruas, estamos nos unindo. Por isso, ESTAMOS CONVOCANDO VOCÊ, PEDRO LOURENÇO! Venha fazer parte disso conosco! A torcida e o Cruzeiro precisam de você! Somente você poderá liderar essa marcha de 9 milhões de fanáticos cruzeirenses. Agora é a hora de vermos se és torcedor como nós. Diga sim ao Cruzeiro e sua torcida e terá o apoio de 9 milhões! De mãos dadas, vamos aderir ao sócio torcedor. Vamos fazer campanhas, vamos para os estádios e vamos gritar: SOMOS UMA NAÇÃO, SOMOS CRUZEIRO!!!”, diz parte do texto divulgado.

Pedro Lourenço, nos bastidores, teria dito que assumiria o clube desde que os atuais gestores, Wagner Pires de Sá e sua turma, deixem o comando do clube.

O primeiro deles saiu na manhã desta quinta-feira (12). Zezé Perrella não é mais gestor do futebol estrelado. A saída do ex-dirigente foi decidida na noite da última quarta pelo próprio Wagner Pires de Sá.

Leia a carta dos torcedores endereçada ao empresário e conselheiro do Cruzeiro Pedro Lourenço: