Com a nova proibição da presença de público nos estádios de Belo Horizonte, informada pela prefeitura da capital, neste domingo (22), o Cruzeiro estuda mandar os próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B em cidades que tenham a permissão da presença do torcedor.

A informação foi divulgada pelo clube estrelado, via assessoria de comunicação, horas após a decisão da PBH. Na nota (confira abaixo), a Raposa afirmou ainda que respeita o entendimento dos gestores de BH sobre o assunto neste momento.

Após contar com a presença dos espectadores na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, na última sexta, no Gigante da Pampulha, o time celeste tem o próximo desafio em casa no dia 7 de setembro, diante da Ponte Preta.

Apesar de a CBF ainda não ter permitido a volta do público nas competições sobre sua chancela, o Cruzeiro, via liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pôde receber a torcida diante do time sergipano.

Confira a íntegra da nota enviada pelo Cruzeiro:

O Cruzeiro informa que recebeu, com respeito, a informação de que a prefeitura de Belo Horizonte revogou neste domingo o decreto que permitia jogos na cidade com presença de público nos estádios.

Desde o início da pandemia, o Clube sempre se posicionou de forma enfática e totalmente favorável às decisões dos órgãos especializados, tratando sempre como prioridades a saúde e a segurança do seu torcedor e da população em geral.

No entanto, mesmo entendendo e respeitando a preocupação das autoridades locais neste momento, o Cruzeiro reforça sua crença na segurança dos protocolos adotados e a serem seguidos nesta volta gradativa dos torcedores aos estádios e se reservará ao direito de estudar a viabilidade da realização dos próximos jogos em outras praças, onde a presença de público esteja liberada.

O Clube não medirá esforços para que os protocolos sejam aplicados, oferecendo segurança e bem-estar ao seu torcedor no acesso aos jogos, e informa que novos locais já estão sendo avaliados para que a partida diante da Ponte Preta, dia 7 de setembro, seja realizada com a presença do torcedor cruzeirense.