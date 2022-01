O Cruzeiro anunciou, neste sábado (22), a contratação do lateral-direito Gabriel Dias. O jogador, de 27 anos, defendeu o Ceará na última temporada e assinou contrato com a Raposa até o fim de 2022.

Pelo Vozão, Gabriel Dias disputou 16 partidas na última edição da Série A do Campeonato Brasileiro, além de cinco jogos na Copa Sul-Americana. Porém, ele não chegou a acordo para permanência em seu ex-clube e ficou livre no mercado.

Antes do Ceará, o novo reforço do Cruzeiro teve passagens por Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Paraná, Bragantino, Oeste, Mogi Mirim e Boa Esporte.

Gabriel Dias chega à Toca da Raposa para ampliar as opções do técnico Paulo Pezzolano na lateral direita. No começo da pré-temporada, o elenco cruzeirense contava apenas com Rômulo para a posição.

Em dezembro, o Cruzeiro chegou a anunciar a contratação de Pará, mas o lateral-direito não aceitou renegociar o contrato com o clube celeste depois que Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo clube e desfez o acordo.

