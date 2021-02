O Cruzeiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (12), a contratação do meia Marcinho, de 25 anos, que defendeu o Sampaio Corrêa-MA na última temporada. Indicado pelo técnico Felipe Conceição, o jogador assinou contrato com a Raposa até o final do Campeonato Mineiro de 2022.

Com a camisa do time maranhense, o jogador marcou oito gols e deu cinco assistências, nos 37 jogos em que esteve em campo pelo Brasileiro.

O meia é o segundo reforço do clube estrelado confirmado para esta temporada. A primeira contratação oficializada foi a do volante Matheus Barbosa, que vem emprestado do Avaí.

Entretanto, mesmo ainda sem anunciar oficialmente, o Cruzeiro também deve contar com o lateral-esquerdo Alan Ruschel (ex-Chapecoense) e o atacante Felipe Augusto (ex-América), já na reapresentação do time, na próxima segunda-feira (15), na Toca da Raposa II.

Outro que tem o acordo encaminhado com o clube celeste é o zagueiro Eduardo Brock. Entretanto, o defensor deve chegar a Belo Horizonte apenas após o final da Série A, quando se encerra o seu vínculo com o Ceará, seu atual clube.

FICHA DO JOGADOR

Nome completo: Márcio Barbosa Vieira Júnior

Nascimento: 28/07/1995

Naturalidade: Londrina (PR)

Posição: Meia

Altura: 1,74m

Clubes: Londrina (2015 e 2016); Operário-PR (2016); Londrina (2017 e 2018); Oeste (2018); Londrina (2019); Brasil-RS (2019); Manama Club (2020); Sampaio Corrêa (2020) e Cruzeiro (desde 02/2020).

Títulos: Campeonato Maranhense (2020) e Primeira Liga (2017)